汎德永業前3季每股賺14.86元 全年配發現金股利25元

汎德永業（2247）今天公布第3季合併營收達113.3億元、稅後淨利3.1億元、每股盈餘3.86元；累計前3季合併營收達392.2億元、稅後淨利12億元、每股盈餘14.86元。（汎德提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕BMW和PORSCHE經銷商汎德永業（2247）今天公布第3季合併營收達113.3億元、稅後淨利3.1億元、每股盈餘3.86元；累計前3季合併營收達392.2億元、稅後淨利12億元、每股盈餘14.86元。

汎德永業今日董事會決議通過今年上半年度股利分派，預計將配發現金股利6.5元，合計於2025年度共實施兩次現金股利發放總計25元，其中包含2024年度盈餘配發現金股利18.5元以及2025上半年度股利分派6.5元，將經營成果回饋全體股東共享，進一步強化股東投資效益。

請繼續往下閱讀...

汎德永業表示，隨著政策方向逐步明朗，新車市場買氣明顯回升，10月BMW新車銷售表現亮眼，主力車款包括X3、X1及1、2系列維持穩定熱度，熱門電動車iX1更穩居進口電動車銷量榜首，推升單月合併營收達44.1億元，較上月成長14.5％，亦較去年同期成長6.29％，逐漸擺脫關稅不穩定影響，年增率轉正，新車銷售出現回穩跡象。

隨著貨物稅減徵制度正式上路，加碼針對新購2000c.c.以下小客車減徵5萬元貨物稅，同時延長電動車免徵牌照稅與貨物稅優惠至2030年，政策利多持續發酵，有助於提振消費者購車信心，推動市場買氣持續回溫。

此外，BMW持續強化產品陣容，旗下全新X1車系再度進化，sDrive18i與sDrive20i雙動力車型同步新增M Sport運動化版本，首度搭載Sport Boost運動衝刺功能、外觀升級為M空力套件，進一步強化動感外觀與駕馭體驗，展現BMW品牌運動豪華精神。

BMW總代理汎德亦於11月推出「BMW尊享禮遇」購車方案，全車系購車即贈原廠保養套裝。指定車型再加贈乙式全險與原廠第4年延長保固，另有部分車型可享「BMW Yours多元智選租賃」方案，以靈活彈性的購車方式滿足不同客層需求。

展望後市，汎德永業旗下BMW與Porsche兩大品牌在燃油與電動車領域皆具備完整且極具競爭力的產品陣容，消費者對豪華品牌車款的剛性需求依然明確，隨著新年式新車陸續到港與市場買氣回升，預期將為後續整體銷售表現提供有力支撐。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法