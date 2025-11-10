鳳凰颱風來襲，元大人壽啟動六大緊急服務。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕鳳凰颱風已發布海警，元大金（2885）旗下元大人壽宣布，為關懷保戶，預先啟動六大緊急服務，包括受災保戶主動理賠、續期保費緩繳、保單借款免收利息、保單借款利率展延、補發保單免收工本費、保戶諮詢免費專線等。

元大人壽指出，六大服務如下。第一、對於受災的保戶，經確認保險事故後，將立即主動迅速處理理賠給付相關事宜，申辦理賠所需檢附文件均得日後再行補齊；而對於受傷的保戶，經確認住院天數後預付醫療保險金，申辦理賠所需檢附文件日後再行補齊。

第二、受災保戶經申請，提供續期保費應繳日於本次事故發生日起3個月內保單，自應繳日起算，緩繳3個月續期保費的服務。

第三、受災保戶經申請的新增保險單借款，免收3個月保險單借款利息，減輕保戶財務負擔。

第四、受災保戶經申請，提供保險單借款利息應繳日期於本次事故發生日起3個月內保單，自應繳日起算，展延6個月借款利息的服務。

第五、受災保戶保險單若因本次災害而遭致損毀者，將予以補發，免收工本費。

第六、提供0800-088-008客服專線，供受災保戶諮詢及協助辦理各項服務。

