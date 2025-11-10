華航10月營收站上同期新高 看好第四季航空貨運表現

華航10月營收站上同期新高。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航集團 10 月合併營業收入為 181.07 億元，年增5.7%，突破歷史同期最高。華航指出，第四季為航空貨運傳統旺季，預期貨運仍可以維持成長趨勢，會持續因應市場需求、靈活調整航網運力，配合高效運價管理、衝刺整體營收。

華航10月客運收入 109.9 億元，較去年同期增加 9.06 億元，增幅 8.98%，亦是同期最佳成績。

華航指出，受假期挪移影響，10 月連續假期多，提升國人出遊意願，帶動營收暢旺。10 月整體載客成長，澳洲航線尤其亮眼，雪梨、布里斯本及墨爾本等航點載客率均突破 90%，展現市場強勁需求；日本東京、大阪及韓國釜山等航線則受惠賞楓旅遊熱潮，載客表現同樣出色。

11 月東北亞地區旅遊持續熱絡，首爾、釜山及東京、大阪、名古屋等航線預估訂位有望達 90%；同時，東南亞地區進入氣候宜人的涼季，旅遊需求穩步攀升，載客率亦接近 90%。

華航將於 12 月 3 日開航美國西南地區重要門戶-鳳凰城，提供每週三班直飛服務，市場銷售潛力可期。

貨運市場方面，華航表示，10 月出口需求穩健，收入 55.52 億元，月增 3.32%。台灣 AI 伺服器、東南亞半導體與電子類產品及中國傳產、電商貨量維持成長，另因年底歐美耶誕節購物季出貨帶動下，使得整體貨運表現量價齊揚，貨運單位收益與營收表現均較上月提升。

