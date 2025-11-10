中國廣東恐失經濟第一大省地位 推152億刺激方案消費者反應冷淡

廣東省推史上規模最大消費刺激方案。（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國經濟第一大省廣東本月初推出其史上規模最大的消費者補貼計畫，將投入35億人民幣（152.37億台幣），提供智慧手機、汽車與運動用品等範圍廣泛產品折扣。南華早報報導，然而當地居民對這項刺激消費的措施不怎麼領情，許多人說，面對經濟情勢的不明朗，這些補貼不太可能讓他們提高支出，尤其是在非必需品上。

報導說，廣東省本月3日推出的該補貼計畫將持續至明年3月，目的在即將舉辦的中國全國運動會以及春節期間，提振人流與支出。結合直接補貼與促銷的該方案不僅規模史上最大，涵蓋範圍也最廣。

不過現實上，消費者反應冷淡，他們表示，消費券提供的折扣不吸引人。而且在經濟前景不明朗、就業市場不穩定下，許多人對消費抱持謹慎態度。

從事翻譯的蘇姓女子表示，她沒有計畫擴大支出。她說，「我仔細查過，發現多數消費券只有10%折扣，這引不起我購買更多商品的興趣」。

對於高價位的產品，刺激消費的誘因顯得更不足。廣東佛山一家新創公司楊姓營運經理說，「在目前的經濟情況下，我不會為了省5000元（人民幣）就去買一部15萬元（人民幣）的汽車」。

對於預算吃緊的年輕消費者，通常透過二手購物平台節省更多支出。20多歲的周姓學生說，「對於新潮玩具、相機與智慧型產品，我會先上二手購物平台找找看。許多東西幾乎全新，而且價格比零售便宜許多，這比消費券划算許多」。

報導說，民眾缺乏採購熱情，突顯中國科技與出口重鎮的廣東所面臨的挑戰。1.28億人口的該省正努力振興受美中貿易戰及長期房市低迷衝擊的經濟。

這項計畫的成功與否對廣東至關重要。今年前3季，廣東的經濟成長為4.1%，遠低於中國全國平均的5.2%。零售銷售疲軟，今年前3季僅年增2.8%。

廣東智庫「廣東省體制改革研究會」執行會長彭澎說，廣東省不僅面臨無法達成年度成長目標的風險，甚至可能將中國最大地區經濟體的地位被江蘇省取代的危機，因此恢復消費需求至關重要。

