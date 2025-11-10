Costco商品價格「這4組尾數」藏訊息 透露「清倉品、已降價、常規價」

Costco的定價策略有其獨特性，每件商品價格的「尾數」都可能向行家傳遞關於商品本身的額外資訊。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco的定價策略有其獨特性，每件商品價格的「尾數」都可能向行家傳遞關於商品本身的額外資訊。

Costco的老員工揭露秘密，價格以「.99」結尾的商品通常不參與任何特殊折扣、或限時促銷活動。相反地，這些價格是Costco為該商品設定的常規價格。

相較之下，價格以「.97」結尾的商品通常是清倉商品，也就是Costco的折扣商品。這些清倉商品僅限時供應，下次您再去Costco時可能就買不到了。

不過，在認定所有價格以「.97」 結尾的商品都是超值之選之前，最好還是在其他零售商處查詢一下同款商品的價格。這一點對於電視等科技產品尤其重要，因為Costco經常會向其他零售商出售型號略有不同或捆綁銷售的商品，所以價格匹配可能會比較棘手。

價格以「.88」或「.00」結尾的商品也值得關注。這些價格可能表明該商品已經過降價。降價的原因有很多，可能意味著該商品庫存所剩無幾、也可能是展示品，甚至是退貨商品，但經評估仍可再次銷售。

雖然Costco從未正式公佈過定價結構，但商品價格的標示在精明的買家群體中早已是公開的秘密，只是多數的消費者可能還不知道。

