長榮航10月營收189.04億元 史上同期新高

長榮航10月營收189.04億元，創史上最佳10月。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空（2618）10月客運營收達119.50億元，貨運營收達46.99億元，合併營收達189.04億元，寫下史上最佳10月。累計今年1月至10月合併營收達1815.91億元，為歷史同期次高。

長榮航空指出，10月受台灣三個連假效應帶動，整體訂位明顯成長。北美航線受美國關稅政策影響，導致差旅減少，以及美西市場因各航運量增加而競爭激烈，惟加拿大航線仍表現亮眼；歐洲延續高乘載率表現穩健，平均載客率近90%，短程市場方面，東南亞、東北亞及港澳中國航線受惠三連假旅遊需求，訂位動能強勁，港澳中國航線因中國十一長假返程需求推升，以及日本下旬進入賞楓旺季，大幅推升整體航線載客率及營收。

貨運方面，長榮航空指出，台灣AI伺服器與半導體設備出貨持續暢旺，東南亞汽車零件電子產品及成衣貨源亦持續提升，整體空運需求穩步成長。長榮航空將持續靈活調度客貨機腹艙運能，並視市場狀況適時調整運力配置，整體貨運營收表現穩定。

