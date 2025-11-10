聯發科10月營收月減4.2％ 年增1.7％

聯發科10月營收年增1.7%。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）公布10月合併營收520.2億元，月減4.2%，年增1.7%，累積今年前10月合併營收4978.0億元，年增12.2%。

展望第四季，聯發科預期旗艦型智慧型手機、GB10晶片專案以及車用晶片營收較前季成長，有望抵銷消費性電子產品因季節性因素的營收下滑，預估第四季營收以美元對新台幣匯率1比30.6計算，將介於新台幣1421億元至1501億元，較上季持平至成長6%，較去年同期下滑3%到成長，以第四季營收目標的中間值計算，今年營收可望再創新高。

請繼續往下閱讀...

由於晶圓代工、記憶體等價格成本不斷上漲，衝擊毛利率表現，加上產品組合轉差，聯發科第三季合併毛利率下滑至46.5%，創近17季新低，聯發科預估第四季毛利率為46%±1.5%，多家外資認為聯發科毛利率仍可能下探，情況可能延續至明年，至於AI ASIC專案明年貢獻度有限，內外資法人持續出脫聯發科，聯發科近期股價相對疲弱，續創波段新低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法