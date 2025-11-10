台灣爽吃櫻桃！前10月進口衝破1.9萬噸狂增近5成、超越去年全年

台灣進口櫻桃數量大幅攀升。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕今年夏季櫻桃因美中關稅戰，美國櫻桃價格較往年便宜，台灣進口量也顯著增加。最新數據顯示，今年前10月櫻桃進口量突破1.9萬公噸，年增近5成，更直接超越2024年的1.42萬公噸，美國是最大進口來源。

根據農業部最新統計，今年前10月櫻桃進口量為1萬9083公噸，較去年同期增加48.9%；進口額為1.48億美元（約台幣45.9億），較去年同期增加22.7%。若對比2024年全年數據，今年前10月進口量已經超越去年全年的1.42萬公噸。

以進口量觀察，美國櫻桃排名第一，今年前10月進口量為1.1萬公噸，較去年同期增加56.4%；進口額為7244萬美元（約台幣22.4億），較去年同期增加21%，同樣居各國之冠。

智利櫻桃緊追在後，前10月進口量為4868公噸，年增38.5%；進口額為3047萬美元（約台幣9.4億），年增24.2%；排名第三的是紐西蘭，前10月進口量為2129公噸，年增34.4%；進口額為3452萬美元（約台幣10.7億），年增23.7%。

若比對數據，智利櫻桃進口量高於紐西蘭櫻桃，進口金額卻低於紐西蘭，凸顯紐西蘭櫻桃在國際市場的競爭力比智利高。

