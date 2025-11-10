Partybox等新品明年量產出貨 東科-KY拚雙位數成長

東科今日舉辦法說會。圖右為執行董事張東益。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕儘管今年有關稅、新台幣匯率波動影響，不過影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）第三季、前三季獲利皆創同期次高，表現不俗。執行董事張東益今日表示，第四季已經進入傳統淡季，導致10月營收稍減，不過已經接獲北美客戶的Partybox（派對音響）新訂單，將挹注明年營運。

東科第三季營收36.17億元，毛利率18.9%，皆創歷年次高，稅後淨利3.23億元，季增37%、年減5.3%，每股稅後盈餘（EPS）4.14元；前三季稅後淨利7.5億元，年減5%，每股稅後盈餘9.66元。

請繼續往下閱讀...

而東科10月營收則為7.87億元，月減40%、年減28%，前10月累計營收則為96.4億元、年減10%。張東益說明，第三季是東科傳統旺季，接踵到10月、則進入傳統淡季，因此會相對衰退，但看明年營運都將維持向上。

展望明年，張東益指出，明年除核心產品聲霸（SoundBar）持穩外，Partybox將扮演重要成長動能，目前東科已經接獲數家北美電視品牌、以及北美零售的Partybox訂單，另有美國客戶的電競耳機、歐洲客戶的醫療用耳機也將在明年量產出貨，帶動營運向上。法人推估，明年東科營收有望雙位數成長，毛利率則將持穩。

針對產能佈局，張東益也說明，為支應客戶需求，中國、丹麥廠都將進行遷廠，中國廠明年第一季開始運作，考量第四季、第一季都是傳統淡季，遷移對營運影響有限；而丹麥廠則因幫全球知名品牌客戶組裝聲霸、銷售歐洲市場，產能逐漸滿載，年底也將遷移到新廠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法