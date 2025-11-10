智冠10月營收5.29億元，年度大作《尋秦記》即將登場。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股智冠（5478）今日公佈10月營收5.29億元、月減6%，智冠指出，營收短期波動，主因上月廣宣活動收入挹注所致，今年1至10月累計營收52.93億元、年減7%，整體營運仍維持穩定水準。

智冠表示，集團MyCard數位點數平台以信任與安全為服務核心，已累積數百萬人次使用FIDO驗證，展現用戶對安全防護的高度信任，近期更與多家銀行建立聯防通報群組，針對可疑交易即時應變，詐騙攔阻成功率高達7成以上，進一步鞏固會員交易安全機制。

至於數位遊戲事業群方面，集團最新力作《尋秦記》融合時空穿越題材與未來科技元素，以AI角色「LISA」串聯劇情主線，並採二次元渲染風格，打造獨特的武俠世界，已開始啟動「尋人啟事」系列宣傳活動，首場將在11月23日於「街頭玩家見面會」舉辦直播節目，揭露遊戲特色，與玩家即時互動、送出驚喜福利，號召全台穿越者共赴時空冒險。

中華網龍（3083）則深化自製IP，展現長線內容更新動能。跨平台遊戲《飄流幻境Re：星之方舟》推出全新主線劇情與90級副本，並攜手經典IP《吞食天地》展開限定活動，推出無屬性夥伴「幽水巴豆妖」，延伸中華網龍宇宙；《吞食天地2：誕生Reborn》、《吞食天地M 2.0》、《吞食天地 多元宇宙》相繼推出新武將、挑戰副本與羈絆系統，強化戰鬥深度與收藏樂趣，掀起玩家回流熱潮。

