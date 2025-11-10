LINE Pay 10月營收破7億元再創新高 年增26％

行動支付龍頭LINE Pay營收續飆高。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕行動支付龍頭LINE Pay（7722）營收續飆高，受惠於百貨週年慶檔期與多個連續假期，民眾消費力道明顯提升，LINE Pay今（10）日公布10月單月營收首次突破7億元，較去年同期成長26%，創下歷史新高，以百貨、旅遊及餐飲等交易成長最為顯著， 累計前10月營收64億元、年增26%。

LINE Pay表示，除了消費旺季帶動交易量提升，更持續推出多元優惠活動、強化與店家的合作。如「週週領券」推出好康地圖「百貨購物」100元優惠券，當週五六日消費滿額即可折抵，10月鎖定中小型商店全新推出「活力小確幸」及「都會生活選」等優惠，涵蓋餐飲小吃、門店美食和商品服務，提供最高LINE POINTS 5%回饋，消費滿額可再得9折優惠券一張的雙重好康；「天天得點」提供LINE Pay找體驗全站商品週間12%、週末18%的LINE POINTS回饋，可購買各式旅遊或泡湯按摩票券。

至韓國旅遊可享指定超商、美妝保養品、免稅店等超過40家人氣品牌最高30%回饋。LINE Pay用戶可於首爾樂天世界、釜山樂天世界、首爾樂天世界塔Seoul Sky以及樂天世界水族館，以LINE Pay支付入場票券、園區餐飲以及紀念品消費，並可獲最高30%LINE POINTS回饋。不僅為國內首家進駐樂天世界的行動支付品牌，更為赴韓旅遊的用戶，打造更全面的無現金支付旅遊場景。

