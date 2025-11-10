從零成本開始！律師靠「這招」打造副業 只用一年就賺進371萬元

Yinka Ogunsunlade打造副業，每年營收高達12萬美元。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國馬里蘭州一名律師將「購物」愛好，巧妙轉化為副業，每年營收高達12萬美元（約新台幣371萬元）。從最初為支付電話費的牛刀小試，把自家衣櫃的衣物開始轉售，零成本上架，到如今經營6位數美元的「轉售事業」，他的成功故事揭示了「興趣變現」的潛力。

《商業內幕》報導，Yinka Ogunsunlade回憶，青少年時期第一次在eBay買下一隻鋯石手錶時，便深深著迷於這個線上拍賣平台。他高中、大學期間更瘋狂購買各式商品，包括美式足球與籃球球衣。直到2005年在法學院第一年假期回家時，他靈光一現，將母親收到但不使用的香水套裝上架銷售，竟然迅速售出。這次經驗讓他想到「如果連我對它一無所知都能賣出去，那我賣自己熟悉的商品一定更容易。」

最初，他先從自家衣櫃的衣物開始轉售，零成本上架，賺得全是純利。他笑稱自己從媽媽那裡遺傳了「購物基因」，他說「我喜歡購物，也喜歡尋寶的刺激，所以就想去各個商店看看能不能找到可販售的商品。」

隨著業務成長，他開始到連鎖百Neiman Marcus Last Call與Saks OFF 5th尋找貨源，透過比價、拍照、上架，精準挑選利潤最高的商品。隨著智慧型手機與eBay App的普及，他甚至可以在逛街時即時比價，並在網路採購商品，節省時間與交通成本。

Ogunsunlade表示，副業初期只是為了支付每月電話費，但隨著經驗累積，他將目標提升，每年穩步增加收入。如今，他的eBay店鋪年營收已達12萬美元。商品類別以運動鞋與運動服最為暢銷，原因是需求穩定且熟悉市場；相較之下，商務服裝曾因疫情影響銷量波動較大。

他也善用季節趨勢，例如美式足球季來臨前囤貨足球鞋，確保供應與需求接軌。雖然每週需投入約30小時研究、採購、上架及出貨，工作量不小，但Ogunsunlade說「這從來不像工作，我享受整個過程，也不會感到倦怠。」

副業收入不僅增加財務自由，甚至改變他的生活選擇。因為有這筆額外收入，他曾在兒子出生時休息一年，享受「雙重薪水」的安心感。「知道自己不必完全依賴傳統朝九晚五的工作，心態會完全不同。」Ogunsunlade 的故事凸顯，將興趣與市場結合，透過網路平台創造額外收入，可能帶來意想不到的財務與生活自由。

