LTN經濟通》挑戰伊斯蘭教？阿聯大膽開放

博弈產業或將在以伊斯蘭教徒居多的阿聯營業。（資料照，歐新社）

永利獲阿聯博彩營運許可

〔財經頻道／綜合報導〕五星級奢華飯店營運商永利度假村（Wynn Resorts）於2024年10月宣布，獲得阿拉伯聯合大公國頒發的首張商業博彩運營許可證，這意味著博弈產業或將在以伊斯蘭教徒居多的中東地區營業。

據《路透》報導指出，永利目前正在阿聯建造全新渡假村Wynn Al Marjan Island，總開發成本增至40億美元，預計2027年正式開幕。據報導，這是一座70層樓高的綜合酒店，位於拉斯海瑪的阿爾馬里安島（Al Marjan Island），將擁有超過1500間酒店客房，度假村內設有7500平方公尺的活動中心、水療中心、20多家餐廳以及2萬900平方公尺的賭場。此外，度假村還將配備游泳池、碼頭和420公尺長的私人海灘。這座賭場並不是在大家熟悉的杜拜或是阿布達比，而是在大公國成員之一，拉斯海瑪酋長國首都「拉斯海瑪市」。

《CNBC》今年3月報導，永利度假村的執行長Craig Billings表示，決定進軍阿拉伯聯合大公國的原因在於，那裡有潛力開拓一個強大的市場，他說「一些分析師對博弈市場的估計介於50億至80億美元之間。舉個例子，拉斯維加斯大道的收入略高於60億美元。因此，這是一個相當可觀的市場機會。」Craig Billings指出，永利度假村的選址主要將焦點放在該國的財富、富裕人口與市場規模上。

而在2023年，阿聯就先成立了一個管轄國內博弈產業的法定機構GCGRA，並聘請了美國博弈行業的資深人士來領導該機構，結束了多年來關於該國是否會允許博弈的猜測，因為博弈在保守的海灣地區是非法的。阿聯酋推出了一系列自由化的法律改革，試圖維持其作為該地區貿易、旅遊和金融中心的優勢地位。

隨著阿聯宣布逐步開放賭博業，這一消息在國際媒體與投資圈引發廣泛關注。作為以伊斯蘭教法為核心的國家，阿聯過去一直對博弈採取零容忍政策。然而，隨著全球經濟格局的變化以及國內經濟多元化的迫切需求，杜拜、阿布達比等酋長國開始探索在特定區域內合法化賭博的可行方案。這一政策既是經濟轉型的嘗試，也是文化價值與社會習俗的挑戰，凸顯了中東國家在現代化與傳統之間的微妙平衡。

永利目前正在阿聯建造全新渡假村Wynn Al Marjan Island。（翻攝自網路）

伊斯蘭教教義嚴禁博弈

在阿拉伯聯合大公國，「博弈」這個字過去一直是禁忌的代名詞。身為以伊斯蘭信仰為社會基礎的國家，任何形式的賭博、博彩或下注行為，都被視為違反教法的行為，違法者可被處以罰款或2年監禁，或2者併罰。這不只是法律問題，更是道德與信仰層面的原則。因此，過去數十年來，阿聯對博弈活動採取了幾乎「零容忍」的政策。

然而，從2023年開始，一連串看似零散卻深具戰略意圖的政策變化，正在重塑這個中東國家的經濟與社會結構。博弈業的開放，不再只是單純的娛樂或旅遊話題，而成為阿聯邁向「後石油時代」的一部分。對於這個以杜拜摩天大樓與阿布達比石油富裕形象聞名的國家而言，博弈政策的轉向，象徵著一場深層的經濟重組與文化碰撞。

阿聯是中東地區經濟發展速度最快的國家之一，經濟結構長期依賴石油，但過去二十年來，非石油經濟比重已逐步上升，其中旅遊、金融、物流與房地產是最主要的增長動力。根據數據，2024年阿聯的旅遊收入達到700億美元，佔全國GDP的13%，顯示出旅遊及休閒產業對經濟穩定的作用。

隨著石油價格波動與全球能源轉型壓力，阿聯政府明確提出「2031年國家願景」，希望透過旅遊、金融、科技和娛樂產業多元化經濟結構。在此背景下，博弈業的開放被視為吸引外資、促進旅遊收入的一項重要策略。

阿聯博弈政策的轉向，象徵著一場深層的經濟重組與文化碰撞。（資料照，彭博）

阿聯期待開發石油以外收入

開放博弈業被視為推動經濟多元化的策略之一。以澳門和拉斯維加斯為例，博弈業對當地GDP貢獻率高，並帶動相關酒店、娛樂、零售及餐飲業的發展。對阿聯而言，博弈業的潛在經濟效益主要表現在三個方面，包括吸引國際遊客、增加外資投資、提升就業機會。

政府預測，若能在旅遊娛樂中導入受監管的博弈產業，未來5年內旅遊收入有機會增加2成以上。於是，博弈的合法化與監管化成為阿聯政策討論的焦點，也成為衡量這個國家「宗教與現代化」平衡能力的重要試金石。

美國博弈媒體《Focus Gaming News》在10月報導，阿聯博弈監管總局（GCGRA）主席穆倫（Jim Murren）表示阿聯未來可能會開設更多賭場，他預計未來五到十年內，阿聯將開設2到4家綜合度假村。

阿聯政府已經制定了一套較為嚴格的監管制度，包括博弈稅收、外資參與比例、經營區域限定以及資金流監控等措施。外界普遍將此舉解讀為阿聯政府的「政策鋪墊」在未全面開放賭博前，先設立統一監管架構，為未來的合法博弈產業打下制度基礎。

博弈產業的框架逐漸明朗，阿聯的監管制度正在建構中。目前GCGRA已發布多項臨時指導原則，包括所有營運者必須在阿聯註冊法人並通過資金審查；每個營運點需獨立申請執照，不得跨區經營；所有遊戲機與平台需經過技術測試與監控等。阿聯亦強調「反洗錢與資金透明」。由於該國是國際金融樞紐，資金流入量龐大，外界擔心博弈產業可能成為洗錢漏洞。為此，GCGRA要求營運者每日報告交易資料，並與中央銀行共享。

2024年阿聯的旅遊收入達到700億美元，佔全國GDP的13%。（示意圖，美聯社）

中東其它國家採觀望

學者指出，阿聯在監管結構上走得比許多亞洲國家更謹慎。它採取「先監管、後開放」的模式，而非一口氣全面合法化。這讓其政策在宗教與國際商業間找到暫時平衡點，但也使進展緩慢、程序繁瑣。

此外，開放博弈業也被視為吸引高端旅遊和國際會議的一部分策略。目前，僅有拉斯海瑪公開支持博弈相關投資。杜拜雖是最開放、最國際化的酋長國，但官方尚未明言是否允許博弈設施。阿布達比則採「觀望但積極研究」的立場，曾多次派遣代表赴美考察監管制度。

另一方面，沙加與阿治曼等較保守的酋長國則明確表達反對立場，強調任何形式的賭博仍違背教法精神。這些地方分歧使得阿聯博弈政策呈現「分層開放」狀態，部分酋長國允許、部分繼續禁令，最終仍需聯邦層級協調。阿聯社會的宗教影響深遠，即便是在高度現代化的杜拜，傳統宗教觀念仍廣泛存在。開放博弈業政策一出，自然引發保守派與自由派的激烈討論。

政府的策略是劃定娛樂專區，將博弈活動限制於特定旅遊與外籍人士聚集的地區，同時嚴格控制博弈場設施的規模和運作模式。這種做法試圖在尊重宗教價值的前提下，兼顧經濟利益。部分宗教領袖對此表達擔憂，指出博弈可能引發社會問題，如家庭矛盾、青少年接觸風險，以及對外籍勞工文化價值觀的衝擊。

然而，年輕一代和外籍居民對此則持相對開放態度。根據杜拜旅遊局的調查，超過六成的外籍旅客表示，博弈設施將提升旅遊體驗，而在當地生活的年輕阿聯公民中，也有部分人認為娛樂業開放可創造更多就業與創業機會。這種世代差異和文化衝突，是政策實施過程中需要持續關注的社會現象。

2023年，阿聯成立了一個管轄國內博弈產業的法定機構GCGRA。（示意圖，法新社）

社會問題和文化衝突難避免

從國際角度看，阿聯開放博弈業的策略可與其他國家做對比。澳門和拉斯維加斯的博弈業發展經驗顯示，博弈業能快速帶動旅遊、飯店及餐飲業，但同時也伴隨社會問題和文化衝突。阿聯酋在政策設計上更強調監管、區域限定與社會教育，試圖吸取他國教訓。

國際投資者對阿聯市場表現出高度興趣，尤其是歐洲和亞洲的大型博弈公司。這些公司認為，阿聯的地理位置和經濟政策吸引力強，有潛力成為中東區域博弈與娛樂中心。

阿聯開放博弈業，是經濟轉型、國際化與文化調和之間的一次中東實驗。政策成敗的衡量標準包括經濟回報、社會接受度、文化融合程度以及對中東區域經濟影響。短期內，博弈業有望帶來旅遊收入增長、外資流入與就業機會；長期則需觀察政策對社會價值觀、家庭結構及宗教文化的深遠影響。

阿聯的嘗試提供了中東地區經濟多元化的參考案例，也展示出在全球化與現代化壓力下，傳統文化國家如何探索經濟發展新路徑。未來幾年，阿聯能否成功平衡經濟利益與宗教文化價值，將成為全球關注的焦點，也將影響中東其他國家的政策選擇與經濟轉型進程。

