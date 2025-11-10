Gogolook十月營收創新高 全年業績力拚歷年最強

Gogolook十月營收9700萬元，創下歷史單月新高表現。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商Gogolook（6902）10月營收9700萬元，月增0.5%、年增36.8%，創下歷史單月新高表現，今年前10個月營收累計為8.44億元、年增22.35%，寫下歷史最佳表現；管理層看好消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務皆持續擴張， 2025全年營收成長可望優於產業平均，續創新高。

Gogolook表示，由於軟體業的特性是前期固定投入高，在營收成長時，成本增加的幅度遠小於營收成長，因此在公司營運達到關鍵規模（critical mass），以及利用AI持續提升營運效率下，獲利表現可望跳升，迎向連續年度的高獲利成長。後續將不斷投入AI防詐技術創新，並以靈活多元的策略積極拓展海外版圖，鎖定東南亞七億人口市場，同步佈局歐美地區，並持續深化與國際組織、各國政府和大型企業的合作。

根據Gogolook觀察消費者防詐服務方面的表現，Whoscall MAU （月活躍用戶） 在海外市場尤其泰國與菲律賓的帶動下，將持續受惠增長。Whoscall也於8月下旬開始在台灣市場推出全新的多人訂閱方案，滿足不同族群的需求，推行差異化定價策略，同時提升訂閱用戶覆蓋度。數位廣告收入成長動能逐步回升，今年在MAU持續提升下可望回歸成長。

金融科技服務方面，Gogolook旗下JUJI招財麻吉」產品的推廣成果持續擴大，提供流程全面數位化的服務，成長快速，展現高獲客效率，以及精準風控，成功維持低延滯率。JUJI招財麻吉營收在高成長下，已佔整體營收超過一成，推升金融科技服務成為新的成長動能。袋鼠金融持續擴充金融服務項目並拓展至民生消費場景，帶動整體金融科技事業維持高成長。

