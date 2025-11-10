記憶體市場再炸鍋！SanDisk暴漲50％ 傳台模組廠出貨急「喊卡」

市場傳出，SanDisk已在11月大幅調升NAND快閃記憶體合約價高達50%，引發下游供應鏈連鎖反應。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕全球記憶體市場再陷入價格震盪。據報導，SanDisk 已在 11 月大幅調升NAND快閃記憶體合約價高達50%，引發下游供應鏈連鎖反應，多家模組製造商傳出暫停出貨並重新評估報價，凸顯市場供應緊俏與價格進一步上漲的預期。

分析師指出，SanDisk大幅調漲，反映出記憶體供應面急速收縮，其背後驅動因素包括AI資料中心持續高漲的需求，及晶圓產能被高階DRAM（DDR5、HBM）大量佔用，導致主流 NAND及DDR4產品嚴重短缺。

業內指出，晶圓廠優先生產AI伺服器用高利潤 DRAM，使舊款 DDR4 供應吃緊，進一步推升下游模組與 SSD 成本。因此，目前某家台系模組大廠已自7日起暫停報價，並預期「市場環境將持續向好」，暗示價格仍將上探。這意味著，這波漲價潮意味記憶體市場短期內難見回落。

數據顯示，DRAM價格較去年同期飆升 171.8%，使其成為從資料中心到個人電腦最炙手可熱的關鍵零組件。

目前韓國記憶體巨頭三星與SK海力士僅能完成約70%訂單，這使得美國和中國一級雲端服務商的訂單交付率僅為70%，並耗盡了大多數買家原本以為已經儲備的安全庫存。而台灣和美國等模組廠被迫以高價採購晶片，一顆 16GB DDR5 晶片價格從6週前的7美元（約新台幣216元）漲至13美元（約新台幣412元），直接壓縮毛利。

美銀分析師Wamsi Mohan指出，Sandisk公布的第一季度（7-9月）財報與本季展望，皆擊敗華爾街預估，高層提及NAND型快閃記憶體需求持續超出供給，預測短缺情況會延續至明（2026）年底。

該報告稱，根據Sandisk高層透露，客戶開始尋求簽訂橫跨幾個季度的交貨與定價合約，這增加至2027年為止的營運能見度，也凸顯NAND的需求。Seeking Alpha報導，美國銀行（BofA） 7日將Sandisk投資評等設定為「買進」、目標價270美元。

市場認為，SanDisk的漲價不僅推動整體供應鏈重新定價，也顯示出產能分配向高階應用傾斜的趨勢。

