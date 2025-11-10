黃仁勳真正對手現身？外媒揭Google這款晶片挑戰輝達霸主地位

外媒稱，輝達在AI領域最大的競爭對手，就是正在迎頭趕上的Google。（資料照，記者廖振輝攝）

〔財經頻道／綜合報導〕科技媒體《Wccftech》指出，輝達在AI領域最大的競爭對手，並非AMD或英特爾，而是正在迎頭趕上的Google，黃仁勳似乎已經意識到這一點。

報導稱，Google是AI硬體競賽的早期參與者之一，早在2016年就推出首款TPU客製化人工智慧晶片，遠早於AMD、輝達和英特爾。這家科技巨頭上週發布最新的「第七代」Ironwood TPU，一推出就席捲業界，進一步鞏固「NVIDIA vs Google」作為最具競爭力的人工智慧競賽的地位。

請繼續往下閱讀...

報導提及，Google最新的Ironwood TPU主打推論運算，聚焦AI模型訓練完成後的應用部署階段。值得注意的是，Google在雲端架構中打造「SuperPod」集群，每個Pod可容納9216顆TPU，整體運算能量高達42.5 ExaFLOPS，總記憶體容量達1.77PB，可抗衡輝達NVLink網絡的高密度算力集群。

報導說，AI領域的競爭格局正在轉變為「誰能以更低延遲、更低成本和更低的功耗」，處理更多AI推論服務，這為輝達開闢新的競爭領域，而Google正試圖搶佔先機。

更重要的是，Ironwood 據稱將由Google雲獨家提供，Google正透過自有雲服務打造完整生態閉環，這對輝達長期以來在AI領域的統治地位來說，可能造成威脅。毫無疑問，Google的 TPU 每一代產品都展現強大競爭力，這應該會引起輝達陣營的警覺。

當然，輝達並沒有對推論技術的興起保持沉默，該公司計劃透過Rubin CPX，結合Rubin的機架式解決方案，打造一個「最佳切入點」。但隨著時間的推移，很明顯，Google正在將自己定位為輝達真正的競爭對手，而英特爾和AMD目前仍落後於它。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法