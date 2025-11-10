輔信10月業績年增3.8％ 逐步擴大營收規模

輔信現階段產品涵蓋英特爾、超微與輝達平台，持續聚焦中高階商業及工控應用解決方案。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕準系統廠輔信（2405）10月營收1.45億元，月減8.7%、年增3.8%，今年前10個月營收累計為14.31億元、年增率1.61％，成功轉為正向成長；管理層指出，第四季面對零組件價格波動與供應不確定性，將持續審慎調整備貨與採購策略，透過產品組合優化、商業拓展、專案開發，強化工業電腦與AI PC的營運布局，逐步擴大營收規模。

輔信指出，10月營收的成長主要是受惠於日本市場專案訂單挹注，旗下產品被導入於日本大型連鎖藥妝通路的智慧零售終端設備，用於會員優惠與行銷互動。該藥妝通路品牌在日本擁有超過2500家門市，輔信10月開始出貨，預計能夠持續至12月，挹注整體營收仍展現穩健動能。

不過，輔信提到，目前歐美市場受記憶體DDR4、固態硬碟SSD、處理器的價格上漲與供貨吃緊影響，部分客戶調整下單節奏，短期出貨動能放緩，使10月營收較上月略減，但整體營收仍較去年同期小幅成長，今年前10個月業績更呈現年增，展現公司在市場波動下的營運韌性。

輔信現階段產品涵蓋英特爾（Intel）、超微（AMD）與輝達（NVIDIA）平台，持續聚焦中高階商業及工控應用解決方案。公司營運架構持續優化，營運重心在開發高附加價值專案並逐步擴展客戶基礎，積極爭取長期訂單助益營收，以推動公司穩健成長。

