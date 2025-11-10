廣越10月營收登同期新高 前10月寫歷史次高

廣越指出，受惠於約旦廠訂單強勁，針織與運動服產品放量，有效填補淡季產能，使營運結構顯著改善。（廣越提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕戶外機能服飾與羽絨衣代工廠廣越（4438）10月營收19.92億元，月減20.1%、年增64%，今年前10個月營收累計為168.2億元、年增17.5%，寫歷年同期次高；管理層表示，第四季旺季動能延續，主要品牌客戶訂單維持穩定，公司各產地出貨表現均符合預期。

廣越指出，受惠於約旦廠訂單強勁，針織與運動服產品放量，有效填補淡季產能，使營運結構顯著改善。今年第四季營運表現可望優於往年，象徵公司在產能布局與產品組合優化上的成果逐步顯現，董事長吳朝筆更已將約旦廠定調為公司中長期的重要策略產地。

請繼續往下閱讀...

吳朝筆說，今年客戶對約旦的需求明顯增溫，這個趨勢在明年度的訂單洽談中更加確立。隨著約旦出貨比重提升，預期今年第四季將不再是傳統淡季，全年稼動率與獲利結構將更趨平衡。羽絨仍為高毛利核心產品，而針織及非羽絨品項的穩定成長，進一步強化公司營收與獲利的穩健性與彈性。

廣越觀察，在全球供應鏈持續整併的環境下，具規模與多產地靈活布局的製造商將更具競爭優勢。廣越能在市場波動中維持穩健成長，正是憑藉長期品牌信任與效率改革的成果。未來將以股東報酬率作為營運核心，深化效率改革、強化成本管理，並持續優化供應鏈韌性，穩健推進長期成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法