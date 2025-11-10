勞保出現「欠費」別忽視 可能影響給付權益

勞保出現「欠費」別忽視，可能影響勞工的保障權益！（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕有些勞工在查詢個人勞保資料時，發現帳上出現「欠費」紀錄。許多人以為只是小問題，但其實這可能影響勞工申請勞保給付的權益，千萬不能忽視！

為什麼會出現勞保欠費？

勞保會出現「欠費」的原因，最常見以下有2種：

一、雇主延遲或未繳保費

一般受僱於公司的勞工，勞保費會由公司先從薪資中代扣勞工應負擔的部分，再加上公司自己應繳的部分，一起繳給勞保局。

請繼續往下閱讀...

如果公司因延遲繳費、忘記申報、資金周轉不靈，甚至公司倒閉等原因，沒有按時繳納保費，勞保系統上就會出現「欠費」紀錄。這種情況下，即使勞工的薪資已被扣繳，只要公司沒繳，勞保資料仍會出現欠費紀錄。大部分勞工都是在查勞保資料時才發現問題。

二、工會加保者未繳費

若勞工是透過職業工會參加勞保，保費就必須自行定期繳納。若勞工因疏忽或經濟狀況不穩未繳，系統同樣會顯示欠費。

這裡勞工要注意的是，如果欠費時間過長，勞工可能會被職業工會停保，導致勞保保障中斷。

勞保欠費會造成哪些影響？

只要在勞保局的資料中出現「欠費紀錄」，勞工將暫時無法申請任何勞保給付，包括老年給付、失能給付、遺屬給付等，只有在繳清欠費後，勞保局才會撥款。

另外，若欠費超過繳款期限，還會被加徵滯納金（按日加計，但不超過保險費20%）；若拖欠時間太久，還可能被移送行政執行，影響更大。

欠費責任是誰的？怎麼處理？

●公司加保的勞工

若雇主欠繳導致勞工被列為欠費，勞工可出示薪資單或薪資明細等紀錄，證明自己已被扣繳勞保費。勞保局核實後，會向雇主追繳，而不會向勞工追討。在這種情況下，勞工仍可正常申請並領取勞保給付。

但若勞工無法提供被扣繳勞保費的證明，勞保局可能會請勞工先補繳自己應負擔的部分，之後才核發給付。

●職業工會加保的勞工

若欠費是因勞工個人未繳工會代收的勞保費，勞工則須回到原職業工會繳清欠款（包含本金與滯納金）。繳清欠費後，勞保資格才會恢復，勞工未來申請給付也不會受影響。

欠費不是小事，儘早處理最安心

勞保欠費看似小問題，但其實與勞工的長期保障息息相關。不論是雇主延遲繳費，或是勞工投保時的疏忽忘記繳費，都應盡早查明原因並繳清欠款，確保勞保權益不中斷。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法