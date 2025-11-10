自豪有400萬退休金不愁沒錢！當女兒翻開父親存摺卻驚呆不敢相信所見

父親自豪有400萬退休金不愁沒錢！當女兒翻開存摺卻只剩7萬日圓，讓她驚呆不敢相信自己所見。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕57歲久本（化名）的父親，一直獨居，由於年紀已大，擔憂其經濟問題，多次向父親提出幫助，但父親卻自豪說，有2000萬日圓（約新台幣400萬）退休金，要她不必為其擔憂錢的問題，然而，在父親過世後，整理遺物時，翻開存摺竟然只剩7萬日圓，看到此數字，讓久本驚呆不敢相信自己所見。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，久本說，“我相信父親的話，也感到很安心，但當我看到銀行帳戶裡的餘額時，我卻驚訝得說不出話來。”

請繼續往下閱讀...

久本表示，自從母親大約十年前過世後，父親就一直獨自生活，直子很擔心他，多次提出要幫助他或跟他住，但父親總是笑著回應：“爸爸有2000萬日圓的退休金，所以你們不用擔心錢的問題。如果發生什麼意外，他會住進養老院，不會給你們添麻煩。”

聽到這些話，直子也鬆了一口氣。然而，幾年後，父親突然因病過世，葬禮後，直子在整理父親的遺物時，在1個抽屜深處發現了1本存摺。

當直子打開存摺時，海中浮現出這個模糊的念頭，“父親說不用擔心錢的問題，他大概還剩下1000萬日圓左右（約新台幣200萬）。”

然而，現在帳戶餘額只有7萬日圓（約新台幣1.4萬），「我當時想，一定是自己看錯了……我看了兩遍才確定。我又查了其他存摺，看看這筆錢是不是存到了別的帳戶裡，但沒找到任何大額資金。」

震驚之下，直子注意到辦公桌抽屜後面有幾張信用卡貸款帳單和現金預支信封，

未拆封的郵件散落在各處，「我簡直不敢相信我父親會用這樣的東西」。

直子查了父親銀行存摺和信用卡帳單，發現他借了數十萬日圓，雖然沒有發現特別鋪張浪費的消費，但確實發現了他在1家彈珠機店附近的自動取款機交易記錄，以及他在網上購買高爾夫球具的詳細信息。

看來我父親的退休金足以支付他的日常開銷。然而，他的“娛樂開支”，例如高爾夫和賭博等愛好，每個月都會略為透支1-2萬日圓，而且他似乎還在用信用卡貸款來彌補這部分缺口，並開始一點一點地動用自己的積蓄。

然而，那時父親的記憶力比以前越來越差，似乎無法準確記錄自己的開支和還款日期。雖然銀行存摺上有消費記錄，但他並沒有仔細核對餘額的變化，而且似乎大部分支出都選擇了自動扣款。

不知不覺中，他的退休金一直在悄悄減少，臨近去世時幾乎所剩無幾。父親退休金耗盡的真正原因並非大手大腳的揮霍，而是「日常生活中小額開支的累積」。

專家表示，為了防止此類情況發生，家人應該在父母健康時分享他們的銀行存摺和收支記錄。

除了父母之外，密切注意第三方的支出，可以及早發現任何異常支出或不明提款。

為了身後留下的家人，趁父母身體健康時，請務必了解財產狀況並共同核查支出。這能讓全家人安心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法