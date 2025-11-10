自由電子報
光寶科10月營收年增3成 前10月業績成長23.17％

2025/11/10 15:18

光寶科第三季表現仍受部分電源產品產能不足限制，但隨著人力與設備調整到位，第四季供應瓶頸可望緩解。（光寶科提供）光寶科第三季表現仍受部分電源產品產能不足限制，但隨著人力與設備調整到位，第四季供應瓶頸可望緩解。（光寶科提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）10月營收154.31億元，月減1.4%、年增30.2%，今年前10個月營收累計為1217.3億元、年增23.17%，管理層對於未來展望，目前維持10月29日法說會看法，第四季、明年營運展望皆維持樂觀，今年AI貢獻比重上看2成，整體營收目標逐年雙位數成長。

光寶科10月營收當中，雲端及物聯網部門貢獻51%，資訊及消費性電子部門營收佔33%，光電部門營收佔16%。管理層看好全球生成式AI（Artificial Intelligence）推動資料中心進入高功率與高熱密度時代，從GB200、GB300到下一代Ruby平台，市場對高階伺服器電源與液冷散熱需求加速攀升

光寶科認為，受惠於AI算力需求爆炸，使高壓直流供電（HVDC）與兆瓦級散熱系統成為新趨勢，公司已有能力支援客戶建置高效率AI資料中心。第三季表現仍受部分電源產品產能不足限制，但隨著人力與設備調整到位，第四季供應瓶頸可望緩解，特別是AI高階機架式電源與BBU出貨仍維持穩健，有助維持季節性增長趨勢。

