「財富妖姬」淪階下囚！英史上最大加密貨幣案 華女詐騙60億美元面臨重刑

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《法新社》報導，一名曾過著奢華生活、被封為「財富妖姬」的47歲中國女商人錢志敏（Zhimin Qian，譯音），在涉及英國史上最大規模的加密貨幣扣押案後，如今面臨長期監禁。倫敦警方從她手中查扣了超過6.1萬枚比特幣，以現價計算，價值超過60億美元（約新台幣1858億元）。

檢警指出，錢志敏在2014至2017年間，於中國主導一場龐氏騙局，詐騙超過12.8萬名投資人。得手後，她將大部分贓款轉換為比特幣，並於2018年持假證件潛逃至英國，試圖透過購買一棟價值2300萬英鎊（約新台幣9.3億元）的倫敦豪宅等方式洗錢。

倫敦警方在2024年4月逮捕錢志敏，並查獲了這批驚人的比特幣資產，創下英國史上最大規模的加密貨幣扣押紀錄。處理此案的律師葛洛佛（William Glover）表示，就涉案金額而言，這可能是同類型案件中，涉及個人而非企業的最大一案。

報導指出，此案對許多受害者造成了毀滅性的打擊。一名律師表示，他的客戶因此失去了畢生積蓄，導致婚姻破裂、家庭破碎。其中一個案例是一對40多歲的中國夫婦，他們投入了為退休和女兒準備的數十萬美元，在2017年騙局爆發後血本無歸，其女兒更因此與他們斷絕所有聯繫。

錢志敏已於今年9月29日，在倫敦南華克刑事法院對持有犯罪財產等罪名認罪，本週將舉行為期兩天的量刑聽證，最高可能面臨14年監禁。目前已有約1300名受害者出面，針對賠償方案的民事訴訟仍在進行中。

同夥早已入獄 傳靠美色擺平中國官員

事實上，在這場歷時7年的漫長調查中，錢志敏的一名女性共犯溫健（Jian Wen，譯音），已在去年因協助洗錢，遭判刑6年8個月。溫健被查出，曾協助轉移一個內含150枚比特幣的加密貨幣錢包。

此前據海外華文媒體報導，錢志敏在中國被形容為「妖姬」，外界盛傳，她能犯下如此驚天大案，是因其懂得利用「美色與分贓」，成功擺平了應負起監督責任的中國官方單位，從而得以暢行無阻地坑殺百姓。

