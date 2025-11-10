內政部：丹娜絲颱風及728豪雨災戶補助金 均發2萬元

修正丹娜絲風災家園復原補助金專案，只要是未參加政府媒合修繕平台、自行修繕屋損的災區民眾，包括一般戶及弱勢戶，不分面積一律都發2萬元補助。（內政部提供）

〔記者徐義平／台北報導〕颱風即將襲台，內政部今宣布，修正丹娜絲風災家園復原補助金專案，只要是未參加政府媒合修繕平台、自行修繕屋損的災區民眾，包括一般戶及弱勢戶，不分面積一律都發2萬元補助，另在9月3日至10月6日期間，由政府媒合簽約修繕的民眾，原1.5萬元的簽約獎勵金也一併同步調整至2萬元。

內政部表示，行政院核定修正的「丹娜絲風災家園復原民宅修繕、災屋拆除及媒合補助金專案」相關經費將由丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建條例特別預算預備金支應，並已於7日函文請臺南市、嘉義縣市及雲林縣等地方政府，為加速災後修繕，民眾及經政府媒合廠商均無需提出申請，由當地政府依規定直接撥付至帳戶內。

內政部補充，此次南臺灣縣市災情慘重，需自行修繕的屋損戶達6萬多戶，中央除迅速成立雲嘉南前進指揮所展開大規模災後重建復原工作，提供各種救助措施外，也特別修正相關規定提供加碼補助。

