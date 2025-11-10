自由電子報
台達電10月營收573.84億元創新高 前10月破4500億元新紀錄

2025/11/10 15:00

台達電受惠於AI伺服器電源與散熱產品出貨強勁，10月營收573.84億元，再度登峰造極。（記者方韋傑攝）台達電受惠於AI伺服器電源與散熱產品出貨強勁，10月營收573.84億元，再度登峰造極。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）受惠於AI伺服器電源與散熱產品出貨強勁，10月營收573.84億元，月增0.6%、年增47.8%，再度登峰造極，創下歷史單月新高表現，其中，電源及零組件貢獻46%、基礎設施42%、自動化7%、交通5%；今年前10個月營收累計為4506.55億元、年增30.34%，同寫歷史新猷。

台達電面對AI供應鏈需求仍然強勁，台達電旗下台灣、泰國、美國產線均維持滿載狀態，泰國當地預計今年底新增三座廠房，美國則應客戶指定，逐步擴大液冷組裝能力，若需求急遽上升，不排除採租廠方式新設產能。非美國市場訂單部分，已與客戶協調回到中國投產，以加強區域供應缺口。

有鑑於資料中心800V直流供電架構已趨成熟，台達電已準備好於客戶導入時即刻配合，並同步推進垂直供電與直流對直流（DC-DC）模組策略。管理層看好未來模組化供電將成趨勢，有助集團擴大高階電源市占。此外，由於全球資料中心持續上線，公司的潛在商機將從資料中心能源管理擴大至微電網與大型儲能應用。

