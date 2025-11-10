前WTO秘書長拉米警告：美中貿易競爭將持續「未來50年」

前WTO秘書長拉米警告，美中競爭已從貿易轉向戰略領域和供應鏈的武器化，這種關係將持續數十年。（彭博）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《南華早報》10日報導，前世界貿易組織（WTO）秘書長拉米（Pascal Lamy），在上海中歐國際工商學院近日一場論壇活動上表示，隨著美中競爭從貿易轉向戰略領域和供應鏈的武器化，美中關係將「充滿波折」，雙邊關係將經歷「起伏跌宕，反覆無常」，並將持續數十年。

據報導，10月30日，美國總統川普和中國國家主席習近平在南韓達成為期1年的貿易休戰協議，降低關稅並放鬆部分出口管制。這次會晤重新燃起人們對美中貿易戰在4月升級後緊張局勢緩和的希望。

然而，遏制中國崛起在華府普遍被認為是共和、民主兩黨共識，而北京方面也已表明，一旦自身利益受到威脅，必將予以反擊。

拉米對此表示，美中的地緣戰略競爭不會減弱，「如果你既有成為第一的野心，又覺得對方對你構成威脅，那麼這種情況就不可避免」。除了川普引人注目的關稅措施外，一種更廣泛的趨勢已經顯現，「美中一方面在具有戰略敏感性的產品領域進行脫鉤，另一方面在擁有比較優勢的產品領域進行武器化」。

拉米解釋，過去的遊戲規則是「多多出口」。現在，（對雙方而言）遊戲規則變成「減少出口那些你認為更具戰略意義且能夠施加政治影響力的產品」。

拉米提醒國際企業，現在必須密切關注各種訊號並具備前瞻性，因為美中競爭的不穩定性「將在未來50年內持續存在」。

此外，拉米稱北京也愈來愈擅長運用自身影響力，尤其是在稀土領域，但北京不應過度施壓。他補充說，未來10到20年內，找到替代資源將充滿挑戰，但減少對中國礦產依賴的努力已在進行中。

