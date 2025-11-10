iPhone 17帶動AMOLED需求升溫，Q3全球智慧手機面板出貨季增8.1%。（路透）

〔記者陳梅英／台北報導〕根據TrendForce最新調查，受惠於iPhone 17系列正式登場及各大品牌新機拉貨潮，2025年第三季全球智慧型手機面板出貨量達5.86億片，季增8.1%、年增5.3%，市場需求明顯回溫。

其中，AMOLED面板成長最為顯著，第三季出貨量達2.46億片，季增9.9%。TrendForce指出，隨著AMOLED滲透至更多中階機型，加上新一代iPhone全面採用高亮度柔性AMOLED面板，推升整體需求走強。

三星顯示（SDC）受惠於iPhone 17新機需求，出貨量突破1億片、季增8.3%，穩居全球AMOLED龍頭，市占約40%，持續主導中高階市場；LG Display（LGD）亦受惠於蘋果拉貨，第三季出貨季增16.7%，達2,100萬片，其全年供應iPhone面板量可望突破8,000萬片。

相較之下，LCD手機面板出貨仍維持穩定，第三季出貨3.4億片、季增6.9%，主要支撐來自入門機與維修市場。但高階市場明顯轉向AMOLED，LTPS LCD需求持續下滑。

TrendForce預估，2025年全年手機面板出貨量將達22.43億片，年增3.4%，其中AMOLED為主要成長動能。展望2026年，AMOLED手機面板出貨占比將突破45%，LCD約維持55%。韓系廠商持續鞏固高階市場領先地位，而中國廠商則憑藉成本與供應鏈整合優勢，加速滲透中高階市場，推動全球面板技術邁向新世代。

