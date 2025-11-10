屏東產業發展新篇章 六塊厝園區首家廠商今動土

以勒鋼鐵公司10日舉行新廠動土典禮，屏東縣長周春米（左二）受邀出席，與以勒鋼鐵董事長杜志漢（左三）等人共同執鏟祈福。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣產業發展再向邁進一大步，縣府與台糖合作開發的六塊厝產業園區招商順利，以勒鋼鐵股份有限公司於今（10）日舉行新廠動土典禮，屏東縣長周春米受邀出席，與以勒鋼鐵董事長杜志漢、地方民意代表及產業界貴賓共同執鏟祈福，這是園區首家動土的廠商，象徵六塊厝產業園區正式邁入實質開發與創造就業的新階段，為屏東產業鏈揭開嶄新篇章。

以勒鋼鐵新廠基地占地約0.6公頃，總投資金額達新台幣2.7億元。未來廠房將專注於高效能鋼材製造與智慧化金屬加工領域，導入高階製程，預期將能帶動上下游供應鏈的升級轉型。總經理林正忠表示，台積電供應鏈積極往屏東發展，高鐵也要延伸到屏東，台灣經濟一直往南轉移動，所以就想要來設廠，之後會繼續深耕，新廠工期約400天 預計2027年完工，他是恆春人，一圓回歸故里的願望。

以勒鋼鐵股份有限公司新廠於10日動土，為六塊厝產業園區第一家動土的業者。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米表示，六塊厝產業園區緊鄰屏東科技產業園區與屏東科學園區，已形成新興產業聚落，兼具交通便利的優勢，未來將發揮群聚效應，吸引更多優質企業進駐，預估可創造276億元以上的年產值與672個就業機會，讓年輕人能「返鄉打拚、在地就業」。

六塊厝產業園區佔地約19.67公頃，總開發經費初步約為25億元；土地由台糖公司提供與屏東縣政府共同開發，產業用地約12.39公頃，其中6.43公頃由屏東縣政府辦理出售，台糖公司的5.96公頃為出租；屏縣府辦理的部分招商均已完成，共有7家業者，以勒鋼鐵為第一家動土的業者，其餘還有汽、機車零件製造業、金屬製品、電子零組件製造業、化粧品製造業等，依規定全部將在2年內啟用。

以勒鋼鐵進駐六塊厝產業園區，新廠10日動土。（記者羅欣貞攝）

屏縣府城鄉發展處指出，屏東全面啟動產業升級，正式納入行政院「大南方新矽谷推動方案」串聯南部半導體S廊帶的重要拼圖，未來台積電供應鏈進駐屏東科學園區，可創造1400億元產業效益，將持續推動五大產業園區開發與高科技產業人才培育計畫，成為南台灣最具潛力的產業投資新地標。

