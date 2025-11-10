聚焦高毛利產品 南寶第3季EPS4.97元、前3季EPS15.6元

聚焦高毛利產品，南寶第三季EPS4.97元、前三季EPS15.6元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股南寶樹脂（4766）今（10）日公告第三季財報，稅後淨利5.99億元、每股稅後盈餘（EPS）4.97元；累計今年前三季EPS已達15.60元。南寶指出，在營收成長、整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，第三季毛利率為33.9%，較去年同期提升1.1個百分點，創下同期新高，同時，營業利益率為16.3%，較去年同期增加0.4個百分點，也創下同期新高。

南寶分析，第三季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）佔第三季營收比重69%，建材與塗料業務在併入允德實業營收及持續耕耘下，第三季和前一年相較有所成長，佔營收比重25%；至於10月單月營收19.9億元，今年前十月累計營收192.6億元、年增1.6%，創下同期新高。

南寶表示，在鞋材接著劑業務方面，除了隨產業景氣回溫持續成長外，耕耘新產品與應用的效應已逐漸顯現，開始逐步貢獻營收，期待持續達成優於產業成長的目標；至於工業與其他消費性產業用接著劑，看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能。

南寶也表示將持續開發新的成長機會，尋求以創新的接著劑解決方案切入，如提升產品性能與生產效率，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等，目前也看到初步成果，此外，也會著重高毛利產品，調整產品結構，持續實行產品品項縮減，以提升生產效率。

