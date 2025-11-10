「這國」親中代價慘烈 川普斷金援了

美國總統川普與哥倫比亞總統裴卓（左）因打擊運毒船爭議，隔空交火。川普宣布不再對哥國提供金援，並將加徵關稅。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕哥倫比亞近期與華盛頓關係緊張，川普重批哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）「毒品頭子」，宣布不再對哥國提供金援，並將加徵關稅。外媒開轟，中企在哥倫比亞和整個拉丁美洲多次進行有害的採礦活動。中國人的非法活動讓哥倫比亞人回想起過去被販毒集團統治的歲月，裴卓很可能成為首位允許致力於剝削哥國土地的中國販毒集團入侵的總統。

川普下令在加勒比海部署美軍打擊毒品走私以來，華府與部分拉美國家的關係持續惡化，美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯10月22日宣布，美軍一連兩天對運毒船發動軍事打擊。連兩日打擊分別造成數人死亡。

這場打擊行動也川普與哥倫比亞總統裴卓數度隔空交火，裴卓斥此為「謀殺」；川普反批對方為「惡徒」，是帶領哥國走向毀滅的毒品販子，宣布削減對哥國的軍事援助。國務卿魯比歐則稱裴卓是「瘋子」。川普也宣布美方將停止一切金援，並加徵關稅。

哥倫比亞是美國援助南美洲的最大受惠國，2023年達7.4億美元（約台幣229億），半數用於打擊毒品販運。但在川普今年上任後關閉負責人道協助的「美國國際開發總署」（USAID），哥國取得的資金大幅受限。

美國與哥倫比亞關係緊張，哥倫比亞總統裴卓則已經明確表明了他的立場，無條件支持北京政權，此舉沒有考慮這對他的國家可能造成的未來後果。

根據《Infobae》直指，這不僅是一個巨大的錯誤，而且是一道需要很長時間才能癒合的傷口，即便裴卓及其「遺產」徹底消失之後，傷口依然難以癒合。中國正試圖透過巨額項目和投資的承諾，在拉丁美洲施加越來越大的影響力，「北京並非哥倫比亞的天然合作夥伴」。

文章指，2國關係的脆弱性不僅可能影響哥倫比亞與華盛頓的關係，也可能影響其與其他國家的關係，因為日本、台灣、南韓、越南和菲律賓等國家，每天都感受到北京的威脅。

裴卓簽署中國「一帶一路」倡議，此舉也可能危及與這些國家以及那些感到受到共產主義政權威脅的國家之間的貿易。

文章說，裴卓的地緣政治「願景」，在哥倫比亞民眾中難以引起共鳴，尤其是在一些高級官員中。這些官員在與Infobae的私下談話中，表達了他們對裴卓這種全球性決策的擔憂。兩位來自外交部及其核心圈子的高級官員直言，「這讓我們付出了慘痛的代價」，我們更傾向於與美國和中國保持平衡的關係，兩者都要兼顧，不是二選一的問題。

文章說，習近平領導的中國政權在海外的商業行為，屢次違反東道國的金融和環境法規。在中國公司管理的海外專案中，腐敗和賄賂司空見慣。例如，中國公司在哥倫比亞和整個拉丁美洲 多次進行有害的採礦活動。中國人的非法活動讓哥倫比亞人回想起過去被販毒集團統治的歲月。因此，裴卓很可能成為首位允許致力於剝削哥倫比亞土地的中國販毒集團入侵的總統。

