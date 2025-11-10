王文洋捲私生子風波 小孩外婆提10億和解要求被法院駁回

74歲王文洋捲私生子風波，法院認定女方舉證不足，10億和解求償遭駁回。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕現年74歲、身家逾千億元的宏仁集團總裁王文洋，遭指包養宋姓女子並育有一名5歲兒子。宋女母親為讓外孫「認祖歸宗」，提告請求確認孩子與王文洋的親子關係存在，或由王文洋承認，並提出10億和解費。台北地方法院家事法庭審理後認為，女方舉證不足，無法確認血緣關係或扶養事實，加上王文洋拒絕驗DNA，法院依法不得強制驗證，因此駁回訴求。

宋女曾受訪表示，與王文洋交往逾五年，期間曾獲贈名錶、愛馬仕柏金包及卡地亞戒指，首次見面即被帶至王的信義區豪宅發生性關係，後續在王的辦公室及住處陸續發生約十次性行為。

請繼續往下閱讀...

宋女說，王文洋曾承諾若她生下孩子，每年將支付200萬元扶養費至成年，未料孩子出生後卻翻臉不認，甚至辱罵她是「妓女」，因此決定提告，並開價10億元求和解。當時，王文洋則透過律師全面否認相關指控。

宋母主張，王文洋曾當面支付現金20次，每次200萬元，並提出錄音、銀行現金交付照片等證據，其中通訊紀錄有王文洋委請律師處理的內容，並提及「你忘了你還跟別人有一腿嗎」、「跟你有關係的不只總裁」、「妳…，和很多男人都有性關係」、「你已經拿總裁很多錢的，難道你覺得這樣還不夠嗎？」等語，並聲請法院命王文洋進行DNA檢驗，以證實血緣關係。

王文洋則否認與宋女發生性關係、支付4000萬元，並指宋女交友情況複雜，無法確認原告生父為何人。他質疑，部分錄音違法取得，經法務部調查局鑑定聲紋不符合比對條件，且銀行照片無法證明付款人或用途。

台北地院家事第二庭認為，依家事事件法規，確認親子關係的訴訟需提出足以懷疑血緣存在的事實。然而，宋母所提出的證詞、銀行現金照片、錄音及通訊紀錄，均不足以明確證明孩子與王文洋存在父子血緣關係。法官查明，宋女於2019年生下兒子，由於罹患精神疾病且無經濟能力，由宋母照顧。雖宋母提出包括戶籍謄本、出生證明、兒童獨照及銀行大額現金照片在內的13項證據，但多數無法證實血緣或資金用途，錄音內容亦存疑。

法院指出，宋女與王文洋發生性關係的具體時間及次數無法確認，且孩子出生前後不排除宋女可能與其他男性有性行為，導致血緣關係存疑。現金交付資料無法證明由王親自支付或用途為扶養，錄音與通訊紀錄亦無法確認男性聲音身份，DNA檢驗請求因缺乏事實依據亦不予准許。

綜合各項事證，法院認為女方未能提出足以懷疑父子血緣關係存在的證據、請求均無理由，予以駁回。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法