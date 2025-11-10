南電北送釀台電年虧217億 立委籲經部研議縣市「差別電價」

立委呼籲經濟部研議「差別電價」，將南電北送導致台電每年營運損失217億元的成本，也反映在各縣市的電價上。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕台北市政府翡翠水庫管理局發難，要求未來支援台電發電將收取每立方公尺3元的耗水補償費，以挹注市庫，引發南部立委不滿，呼籲經濟部研議「差別電價」，將南電北送導致台電每年營運損失高達217億元的成本，也反映在各縣市的電價上。對此，經濟部長龔明鑫表示，會思考。

民進黨籍立委賴瑞隆今砲轟，北市要求要對支援台電收取額外費用，那南電北送每年損失95億度電、每年營運損失高達217億元要怎麼算？

賴瑞隆強調，台北市並無電廠，連變電所都還不太想蓋，台北市的電力都是外縣市供應，如果台北市要挑起這個議題的話，就提醒一下，高雄市是全台灣發電量最大的縣市，在六都電力自給率最高，台北市反而在電力自給率最低、敬陪末座，再看看財劃法給予高雄與台北的分配款比例是否合理？

台電發言人蔡志孟回應，由於全台電網是串聯在一起，目前整體輸電的費用其實是由大家一起分攤，南電北送確實會損失一些電力。

賴瑞隆續指，電價應納入真實成本以及輸送電力的損耗，光是輸電一年就損失217億元，這個錢算誰的？這個問題要凸顯出來，不然有縣市佔盡了便宜還認為自己吃虧，犧牲區域公平與環境正義還阻礙能源轉型，這些都非常不公平，環境成本卻是由中南部縣市包括高雄、雲林、台中來承擔較大負擔。

賴瑞隆要求，有鑑於此，差別電價應要提出來討論，唯有討論差別電價才不會有縣市佔盡了便宜還喊吃虧。對此，龔明鑫簡短回應，會思考。

