黃仁勳與魏哲家共進火鍋影片曝 網友群讚「這才是真正領導力！」、「人際關係天才」

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳最近忙於與全球科技界的一些重量級人物會面。在與三星電子董事長李在鎔和現代汽車社長鄭義宣約吃炸雞和啤酒後，黃仁勳繼續他的台北之行，上週五與台積電執行長魏哲家共進火鍋晚餐，引發網友熱議，有人盛讚「這才是真正的領導力！」。

外媒Financial Express報導，在台灣期間，黃仁勳出席台積電的年度運動會，並在會上談到了人工智慧蓬勃發展推動輝達對晶片的需求不斷增長。

黃仁勳在新竹告訴記者：公司業務非常強勁，而且每個月都在增長，越來越好。魏哲家也證實，黃仁勳已要求增加晶圓數量以支持輝達的生產，但具體數量保密。

X論壇上的網友紛紛稱讚黃仁勳的這項舉動。一位網友評論道：「他按國家/地區進行優化做得很好。真是個建立人際關係的天才。這就是為什麼人們願意敞開心扉。」

另一位網友補充道：「真的很欣賞這個人，他的努力和堅持成就了他和輝達今天的輝煌。」

「這才是我的菜！」

一位網友讚歎道：「他們在小餐館裡親密無間」。

另一位網友寫道。 「陣容真強大，輝達、台積電、三星和現代，一周之內齊聚一堂。這可是重磅聯盟建設舉措啊！」

