普發1萬成詐騙噱頭 立委籲政府硬起來要求業者嚴加審查

防範詐騙，民眾應確認普發現金官方網站（https://10000.gov.tw）網址正確。（圖取自臉書粉專＿165全民防騙）

〔記者廖家寧／台北報導〕立委關切近期社群平台上頻繁見到詐騙廣告，將普發現金1萬元時事當作詐騙新噱頭，呼籲經濟部應強硬要求社群平台業者強化防詐管理，對此，經濟部長龔明鑫表示，會與數位發展部跨部會討論與業者溝通的事宜。

民進黨籍立委賴瑞隆今在立法院經濟委員會上關切詐騙防治，他表示，如果社群平台業者默許詐騙廣告刊登在其平台來賺取廣告收益而不作為，就形同詐騙共犯，有鑑於所有企業與產業都與經濟部相關，經濟部應強硬反應，要求社群平台應嚴加審查、不可上架詐騙廣告，讓各界看見政府各部會立場一致且打詐態度堅定，政府的態度就是不接受普發現金1萬元措施反倒淪為詐騙集團的工具，也不容許廣告業者的默許形同詐騙共犯。

龔明鑫允諾，臉書主管機關是數位部，經濟部可協助與業者聯繫溝通，會與數位部討論與META溝通的項目。

民眾應確認在普發現金官方網站（https://10000.gov.tw）登記，官網自11月5日起至9日開放為期5天預登記，採身分證字號或居留證號尾數分流方式，10日以後則不限，全面開放登記。民眾可使用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，透過普發現金官網的「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。

