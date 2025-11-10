指「產創條例」補助4000多家違法企業？ 黃國昌批經濟部放水

民眾黨立院黨團總召黃國昌今日召開記者會揭露，近5年接受「產業創新條例」補助的違法企業高達4000多家，但實際上有追回補助的數字僅1家。（記者方賓照攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立院黨團總召黃國昌今日召開記者會揭露，近5年接受「產業創新條例」補助的違法企業高達4000多家，但實際上有追回補助的數字僅1家。他痛批，經濟部違法放水，要求說清楚、講明白，若經濟部如此執法，國會別無選擇應啟動修法。

黃國昌指出，「產業創新條例」給予企業獎勵或補助，應是鼓勵優秀企業創新並提升產業價值，也因此第70條明定，因嚴重違反環保、勞工或食安法律且情節重大者，不得申請獎補助，已獲得者並應追回。然而，近年被經濟部認定違法情節重大，並實際追回補助者，僅1家公司，不僅違反社會的常識，更是開後門放水。

黃國昌續指，依據審計部的統計，近5年接受「產業創新條例」獎補助的違法企業高達4000多家，政府總共補助256億餘元，其中「發生重大職災，造成41名勞工死亡」38家、「連續3年均有違法」84家、「違法案件達20件以上」38家。

針對「發生重大職災，造成41名勞工死亡」38家中，黃國昌說明，其中有4家企業被主管機關裁罰達100萬元以上，但經濟部、農業部及數位部均未列入情節重大處理，到底什麼樣算情節重大？更扯的是，在如此寬鬆的標準下，即便各法律主管機關已認定8家受補助企業違法情節重大，但經濟部以違法公司已進行改善為由，實際僅追回1家違法公司之補助，憑什麼如此放水？

黃國昌批評，全台灣遭經濟部實際追回違法公司之補助，僅有遠東新世紀一家公司，即便數年前造成6名消防弟兄殞命的敬鵬公司，111、112年違反「勞動基準法」遭裁罰破百萬，經濟部竟認定敬鵬公司違法情節不重大、未追回補助，而敬鵬公司繼續於113年被裁罰60萬，為何經濟部對違法廠商如此寬容？

黃國昌強調，更嚴重的問題是，依據經濟部所定之要點，各法律主管機關已經認定違法情節重大，仍可透過經濟部組成審查會再「綜合考量」，所以即便各法律主管機關已認定有8家受補助企業違法情節重大，經濟部組成審查會認定的僅有1家，可以這樣僭越母法權限自行認定？經濟部應說清楚、講明白，若經濟部如此執法，國會別無選擇應啟動修法。

