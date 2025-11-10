信用卡點數可換比特幣 聯邦銀行攜手MaiCoin讓點數變資產

聯邦銀行攜手MaiCoin推紅利點數兌換加密貨幣（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行今（10）日宣布，與台灣加密貨幣領導品牌MaiCoin 數位資產買賣平台聯手，首次進行信用卡「紅利回饋」與「數位資產」跨界合作，聯邦卡持卡人可使用紅利點數兌換指定5種加密貨幣商品序號。

持卡人可兌換的加密貨幣序號包含比特幣 （BTC）、以太幣 （ETH）、泰達幣 （USDT）、USD Coin （USDC） 及MAX Token （MAX）。即日起至明 （115） 年12月31日，聯邦銀行紅利點數1100點即可兌換MaiCoin市值新台幣50元指定加密貨幣商品序號。

MaiCoin為回饋新用戶加入，推出「限時加碼新戶禮」，活動期間於 MaiCoin 平台註冊頁面填入合作推薦碼 unionbank，完成註冊流程並通過等級二 （Level 2） 驗證，即可獲得市值新台幣 200 元的泰達幣 （USDT）。

聯邦銀行指出，透過安全合規的交易架構，讓持卡人能在聯邦銀行信用卡網站中輕鬆完成兌換，少少點數就能體驗透明、便捷又安心的加密貨幣入手流程，輕鬆踏入數位資產世界。

聯邦銀表示，隨著數位金融的普及，越來越多用戶希望能透過日常消費獲得更多回饋，聯邦銀行致力打造「紅利即資產」的新應用模式，讓紅利點數不再只能兌換實體商品或票券，而能進一步轉換為具有市場價值的數位資產，提供卡友更多元的理財選擇。

本次合作象徵傳統金融與數位資產產業的融合邁入新階段，聯邦銀行與MaiCoin平台（現代財富科技有限公司）未來將持續深化合作，探索更多紅利點數應用與金融科技整合的可能性，期望讓消費回饋更有價值，打造紅利點數與數位資產共榮的未來生態。

