輝達劉冠良分享用AI每周寫情書，融洽家庭關係。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台南報導〕輝達資深資料科學家劉冠良今天在成大「成電論壇」中分享，他從小就不太會寫作，因應學校要求，他只好用AI寫信給他兒子，老婆本來反對他用AI寫信給兒子，但看了他寫的信之後，也期待他每個禮拜寫一封情書給他，他現在都用AI每星期寫信給兒子、寫情書給老婆，「內容都包含我對他們的愛」，這種以人為本的AI幫助他，建立他跟老婆達到想要的融洽家庭關係，他深有所感。

劉冠良說，他從小作文就不太好，寫作文都要寫一個晚上，小孩現在讀森林小學就讀，學校規定家長每兩、三天就要寫一封信給小孩，他老婆就規定他寫，但他工作忙碌，很難花一個晚上的時間寫一封信，不過，現在有AI的Gemini，他就用Gemini寫信，不過，「並不是幫我生成一份跟我家庭、跟我的完全無關的信」，「而是我把我的愛先給Gemini，告訴他我這個禮拜跟我兒子發生的事情，譬如說陪他打籃球、陪他成長、陪他看書，這樣就能幫忙寫出一封以人為本的信」。

請繼續往下閱讀...

劉冠良表示，他老婆來非常反對他用Gemini寫信給兒子，但她看了他寫的信之後，覺得很不錯，也期待他每個禮拜寫一封情書給她，「裡面也都包含我對他的愛，這是很重要的」，他認為，這關乎到我們怎麼用AI，以人為本幫助他跟他老婆建立想要更融洽的家庭關係，這個運用AI得讓他深有所感，他特別要推薦給大家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法