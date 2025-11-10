自由電子報
奧林巴斯宣布全球裁員2000人 股價創6年最大單日漲幅

2025/11/10 12:25

日本光學儀器大廠「奧林巴斯（Olympus）」宣布將在全球裁員2000人。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本光學儀器大廠「奧林巴斯（Olympus）」宣布將在全球裁員2000人。受消息激勵，公司週一（10日）股價大漲15%，創下6年來最大單日漲幅。

《彭博》報導，奧林巴斯執行長懷特（Bob White）8日表示，公司計畫裁減約2000名員工，約占全球員工的7%，並重新調整以地區為中心的組織架構，以提高生產力和營運效率。

除了重組計畫外，奧林巴斯還公佈第2季營業利益優於預期，但全年營收預測仍維持1360億日圓（約新台幣273.94億元）不變。

花旗研究分析師柴野正浩（Masahiro Shibano）指出，奧林巴斯的新策略給人「良好印象」，顯示公司正「透過設定實際可達的目標，逐步追求成長」。

受上述利多消息激勵，奧林巴斯週一（10日）股價一度大漲15%，最高觸及2154日圓，創下自2019年11月以來最大單日漲幅。

