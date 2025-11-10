美政府關門有望落幕？股匯雙揚、新台幣一度重返30字頭（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美政府關門有望在本週結束，美股期指盤前上漲，激勵台股開高走高，目前漲逾200點，加上美元漲多拉回，新台幣兌美元匯率隨多數亞幣走升，早盤重返30字頭，最高觸及30.983元、中午暫時收31元整數價位，升值4.5分，台北外匯經紀公司成交量4.91億美元。

美國聯邦參議院今天表示，已爭取到約10個民主黨議員相挺，有望通過一項撥款法案、結束這場史上最長政府關門，美股期指應聲上揚，也帶動主要亞洲股市同步反彈。

新台幣匯價則在美元漲多回檔，伴隨台股反彈，早盤以31.02元、升2.5分開出後，一路走高，並在11點過後升破31元整數大關，最高觸及30.983元。

上週外資賣超台股逾1133億元，加上國際美元偏強走勢打壓，使台幣重貶2.96角或0.95%，週線翻黑，並於週五失守30字頭，週一隨台股反彈，午後可觀察外資熱錢是否回頭。

觀察主要亞幣，因美元漲勢暫歇，韓元、人民幣也紛紛由貶轉升，惟日圓走勢仍疲，日圓兌美元匯率今早又貶回153.8。

目前市場關切美政府本週是否重新開門，而原訂本週將公布的消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）與零售銷售數據是否來得及公布，若政府持續停擺，投資人將轉而關注民間發布的經濟數據。

