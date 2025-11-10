退休變破產？日本破產者25％是高齡者 「這年紀」是主力群

日本生活成本上漲，增加老年破產的風險。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在日本，老年破產已不再只是警訊，而正逐步成為現實。最新統計顯示，個人破產者中有約4分之1為60歲以上 高齡族群，若再加上晚婚、人口快速老化、物價與利率持續攀升，越來越多日本人在70歲左右，就面臨破產邊緣。

日媒指出，日本的實際情況不容樂觀，因為老年人的就業市場極度狹窄，除了承受經濟壓力外，還往往飽受疾病與家庭問題困擾，生活成本的上漲加劇了老年破產風險，70歲是日本人的「極限」，而這年紀以上領取福利金的人數正在增加。

對此，日本老年破產專業顧問三隅圭子指出，雖然年輕世代工資微幅上揚，但50歲以後收入便開始下降；退休後收入約減少20%，而物價上升讓房租與食品開支增長。在破產者中，60歲以上高齡者約佔25%。

換言之，日本社會中似乎逐漸出現一個「70歲臨界點」：許多人在70歲左右就達到生活與財務的極限。疾病導致醫療費猛增、或因子女贍養責任壓力大，許多老人在50多歲本應為收入高峰期，但因家庭照護責任而無法進行理想工作，導致收入提早下降，最終破壞他們的退休規劃。

當然，潛在破產人數同期也在上升。住在新潟縣一位69歲的小原彌生與丈夫同住，丈夫50多歲時被裁員，儘管後來再就業，但薪資大幅下滑，而她每月還要金援患強迫症的大兒子在東京生活，讓她與丈夫的生活苦不堪言。

據報導，目前她在當地超市做兼職收銀員，但仍入不敷出，無法改造住了45年的老屋，這便是一個典型的「70歲破產」真實寫照。

