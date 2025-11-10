輝達副總裁本月拜會蔣萬安 目標明年6月動工

台北市副市長李四川。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕輝達（NVIDIA）要在台北市北投士林科技園區設立海外總部，將專案設定地上權，副市長李四川今天（10日）上午受訪時回應，目前「沒有」與輝達執行長黃仁勳約時間見面，但市長蔣萬安本月應會跟輝達不動產副總裁碰面，「先遣部隊」下週會先來，投資計畫書、建築設計等都在進行中，目標是明年六月黃仁勳來台灣出席台北國際電腦展（COMPUTEX）時動工。

李四川今天於颱風整備會議後受訪表示，新光人壽北士科T17、T18用地與台北市政府解約金額，經會計師專業審查後為44.3億元，預計週五簽訂終止契約。

媒體詢問是否有機會在農曆年前和輝達簽約？他說，農曆年前簽約，「我想是蠻樂觀的，也許時間可以再提前」，如果對方「投資計畫書送來的時間較快」，原則上可能可以提前。

李四川提到，目前希望輝達盡快擇定建築師，並就設計方案部分，除了都市計畫變更之外，還有相關設計，包含請照也會同時進行，朝明年6月2日黃仁勳來台時能夠動工的目標前進。

對於輝達會否確定設立台北分公司？李四川說，輝達目前在台灣已登記3間公司，簽約應該不會有問題，至於要不要設立台北分公司，輝達正在研擬評估，倘若設立，對台北市而言比較實質的是稅收，以及將對台灣所有AI產業有所助益。

