產創條例補助企業放水？ 龔明鑫：絕無違法

產創條例補助企業放水？ 經濟部長龔明鑫表，絕無違法。（記者方賓照攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕立委質疑產創條例給予4000家企業補助，其中不少是放水，甚至有業者違反勞權或環保標準還能領補助。經濟部長龔明鑫表示，受補助企業如果違法，經主管機關認定後可追回補助款，至於有些情況處於模糊地帶，由審查會議針對個案討論，母法有授權經濟部訂定情節認定要點，「絕無所謂的違法」。

龔明鑫今出席立法院經濟委員會前受訪表示，今年年中監察院行文給行政院關切是否有相關情況，產創條例明文指出，企業如果違反環保、勞工安全、食安，情節重大者經主管機關認定者，可追回補助款，母法中怎麼認定重大情節，是授權中央目的事業主管機關來認定，經濟部訂定認定要點，也組成審查會議，就個案進行審查，明顯情節重大無疑義，但模糊地帶就由審查會認定，至於何謂重大情節可以研議，母法授權主管機關認定情節嚴重性，「絕對沒有所謂的違法」。

龔明鑫續指，輕微情節者包括讓員工超時加班，這部分由勞動部處分，重大者可能是連續故意再犯，或造成重大傷亡等情況，情節認定上可以持續檢討精進。

