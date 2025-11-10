自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

產創條例補助企業放水？ 龔明鑫：絕無違法

2025/11/10 11:42

產創條例補助企業放水？ 經濟部長龔明鑫表，絕無違法。（記者方賓照攝）產創條例補助企業放水？ 經濟部長龔明鑫表，絕無違法。（記者方賓照攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕立委質疑產創條例給予4000家企業補助，其中不少是放水，甚至有業者違反勞權或環保標準還能領補助。經濟部長龔明鑫表示，受補助企業如果違法，經主管機關認定後可追回補助款，至於有些情況處於模糊地帶，由審查會議針對個案討論，母法有授權經濟部訂定情節認定要點，「絕無所謂的違法」。

龔明鑫今出席立法院經濟委員會前受訪表示，今年年中監察院行文給行政院關切是否有相關情況，產創條例明文指出，企業如果違反環保、勞工安全、食安，情節重大者經主管機關認定者，可追回補助款，母法中怎麼認定重大情節，是授權中央目的事業主管機關來認定，經濟部訂定認定要點，也組成審查會議，就個案進行審查，明顯情節重大無疑義，但模糊地帶就由審查會認定，至於何謂重大情節可以研議，母法授權主管機關認定情節嚴重性，「絕對沒有所謂的違法」。

龔明鑫續指，輕微情節者包括讓員工超時加班，這部分由勞動部處分，重大者可能是連續故意再犯，或造成重大傷亡等情況，情節認定上可以持續檢討精進。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財