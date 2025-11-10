60年傳奇「光明燈」將謝幕！巴菲特今晚將發布最後1封股東信

60年傳奇終謝幕！巴菲特今夜將發佈最後一封公開信，市場正關注。（美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」華倫・巴菲特（Warren Buffett）自 1965 年接掌波克夏（Berkshire Hathaway）以來，每年皆親筆撰寫年度股東信，至今已連續60年。今年底他將正式退休，美國時間10日將發佈最後一封以執行長身分撰寫的公開信，成為投資界矚目的告別篇章。

據報導，這封信是巴菲特自5月宣布年底卸任CEO以來的首次公開表態。

巴菲特掌舵波克夏逾60年，從1家瀕臨倒閉的紡織廠，打造為跨足保險、能源、鐵路與消費品的投資巨艦。如今，該公司擁有近200家子公司和3820億美元（約新台幣11.8兆元）巨額現金的商業帝國。

阿貝爾預計將自2026 年起撰寫年度股東信，而巴菲特也不再出席明年5月的股東大會。專家指出，這意味著，這次巴菲特公開發布股東信後，未來與股東的直接溝通將大幅減少。

在2023年的信中，巴菲特談到了波克夏的未來。他稱，任何類型的大型機構，無論是政府機構、慈善機構還是營利性機構，都可能出現衰敗，但這並非不可避免，而波克夏的優勢在於，它的建立旨在長久發展。

市場認為，在即將發佈的股東信中，巴菲特可能會重申他對波克夏在阿貝爾領導下前景的信心。

上週，美股在科技股拋售潮中普遍下挫，那斯達克指數週跌3%，但波克夏股價逆勢上漲 4.6%。市場認為，該公司憑藉保險龍頭 GEICO、鐵路與公用事業等現金流穩定業務，以及堅實資產負債表，成為波動時期的防禦性選擇。

數據顯示，波克夏第3季營業利益年增34%，保險承保收入更暴增200%至23.7億美元（約新台幣734億元），顯示其核心業務韌性十足。對此，瑞銀（UBS）在最新報告中指出，在不確定的宏觀環境下，伯克希爾的防禦性業務與強大現金部位仍具吸引力。

不過，儘管波克夏防禦穩健仍在，但「巴菲特溢價」卻漸漸退散，主要是因巴菲特即將退休所致。波克夏股價今年以來上漲約10%，落後於標普500指數14.4%的漲幅。

