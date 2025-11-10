新壽分手費被砍4千多萬至44.3億元 李四川：下班前將公文送到議會

台北市副市長李四川。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕輝達海外總部落腳北投士林科技園區，台北市政府與新光人壽針對T17、T18合意解約有新進展。副市長李四川今表示，今天下班前會將公文送到議會，希望能於週三排進大會，大會通過後，新壽預訂週四開臨時董事會，週五簽訂終止契約。解約費用的部分，經過會計師審查，分手費比44.7億元再減4000多萬元。

李四川指出，上週經過兩名會計師審查結果，新壽原本提出44.7億元，經過審查，減少4千多萬元、約44.3億元，原則上新壽繳納的權利金與稅金，大概是34.5億元，折起來應為9.85億元，跟市府原先設定的8億元，資金成本上的比例，多了一點點，約1億餘元。

請繼續往下閱讀...

會計師是否覺得新壽高估成本？李四川說，會計師審查詳細狀況，他不是很了解，但是相信會計師方面會依專業審查。

市長蔣萬安表示，希望這一週可以順利完成與新光人壽合意終止契約的程序，待議會審議之後，新壽將召開臨時董事會通過，本週有機會順利完成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法