焦點股 》光聖：第3季EPS 7.02元創新高 股價急拉

光聖第3季EPS 7.02元創新高。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠光聖（6442）受惠第3季每股稅後盈餘創下歷史新高激勵，今日股價開高震盪，10:20分以後開始急拉，一度攻高到958元、漲幅逾8%，截至10:35分，股價暫報955元，上漲67元，漲幅7.55%。

光聖第3季營收25.14億元，年增53.19%，稅後盈餘5.3億元，季增170.58%，年增104.43%，每股稅後盈餘7.02元，創下單季歷史新高；前3季營收75.27億元，年增92.6%，稅後盈餘10.47億元，每股稅後盈餘13.87元，亦創下同期歷史新高。

請繼續往下閱讀...

光聖第3季匯兌回沖約1.2億元，單季毛利率60.37%，雖季減1.3個百分點，但仍維持高檔，而累計前3季毛利約57.81%，較去年同期55.62%增加。

市場人士指出，光聖大客戶在馬來西亞訂單持續出貨，以及菲律賓廠挹注產能下，第4季營收可望與第3季相當。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法