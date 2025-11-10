焦點股》群聯：明年NAND已賣光 漲停飆新高

群聯後市備受法人看好，股價再創掛牌天價。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片廠群聯（8299）上週五召開法說會，公司釋出正面樂觀訊息，群聯執行長潘健成指出，全球AI（人工智慧）與高速運算需求強勁，但原廠對產能擴充態度仍相對保守，DRAM報價維持高檔，使得交期不斷延長，供應吃緊，群聯持續強化中高階NAND發展，以產品差異化與技術創新避開低價競爭，並與供應鏈及客戶緊密合作，確保供貨穩定。美系外資出具最新報告指出，群聯明年NAND已全數售罄，各應用市場客戶皆向群聯爭取供貨，看好群聯後市表現。

群聯今日一早股價急奔漲停，漲停價1270元，截至9:47分左右，群聯成交量逾5046張，漲停委買張數逾1600張。

群聯10月合併營收70.65億元，月增8%，年增90%，創新高，其中PCIe SSD控制晶片出貨量年增達280%，累計今年前10月營收569.31億元、年增14%，改寫同期新高。

第三季合併營收達181.37億元，季增1.4%、年增30.1%，單季毛利率32.4%、季增、年增3.3個百分點，稅後淨利22.27億元，季增199%、年增222%，每股稅後盈餘10.75元。

