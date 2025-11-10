焦點股》南紡：資產活化題材火熱 帶量攻漲停

台南紡織在仁德打造科技園區，首期開發案7日動土。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕老牌紡織廠南紡（1440）未來5年營運多元化的重心包含活化旗下土地資產，受惠於傳產資產題材備受關注，今日盤中股價帶量飆高，截至上午9時45分暫報漲停價14.1元，成交量7650張、漲停委買張數約150張。

南紡旗下「南紡科技園區首期投資案」總投資金額約21億元，根據南紡管理層規劃，將興建園區管理中心與廠辦大樓，2026年首季開始動土，2027年第四季完工，可望吸引新創企業進駐，為集團長期收益帶來活水。此外，有鑑於「南紡購物中心」營收逐年創下新高，不排除透過後甲第三期開發案，進一步擴充購物中心規模。

請繼續往下閱讀...

本業方面，南紡認為，品牌客戶現階段仍受到關稅、通膨等不確定性因素影響，短單比重依舊較高，因此公司目前化纖稼動率約60%至70%，越南紡紗廠約90%產能持續運作，訂單能見度看到年底，整體第四季營運表現將與第三季持平，明年在景氣緩步復甦之下，業績動能可望約略優於今年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法