馬斯克為何要自建晶片廠？郭明錤列3大關鍵考量

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）本月6日舉行年度股東大會，公司執行長馬斯克（Elon Musk）透露，正在評估自行興建一座月產能上看100萬片晶圓的晶片廠，引發外界高度關注。對此，天風國際證券分析師郭明錤列出馬斯克自建晶片廠3大關鍵考量，分別是「地緣政治風險」、「研發支援與生產彈性」和「垂直整合與技術掌控」。

郭明錤今（10日）稍早在社交平台X發文指出，馬斯克在特斯拉最新股東會上的發言，再次驗證他先前對馬斯克半導體布局的分析與預測，並分享他對馬斯克為何希望特斯拉自建晶片生產工廠的簡要分析，分別如下。

1. 馬斯克在股東大會中指出，「我希望在AI5開始生產不到1年內，就能在同一座晶圓廠轉換至AI6，並將所有效能指標提升1倍（So I’m hopeful that we can within less than a year of AI5 starting production, we can actually transition in the same fab to AI6 and double all of the performance metrics）」。

郭明錤稱，他先前預測AI6將於2027年量產，當時不少人質疑AI6與AI5的量產時程僅相差一年過短。但馬斯克的這段說法，顯然驗證了他的推論（暫且不論該目標能否如期實現）。

2. 郭明錤指出，馬斯克明確表達，希望特斯拉能建立自有晶片生產工廠，這也驗證了他過去的分析，即特斯拉將AI6訂單轉移三星（Samsung）的關鍵原因之一，是希望能用極低成本實際參與晶圓代工業務。馬斯克顯然預期，這段與三星合作的經驗將成為特斯拉建廠的重要基礎。

馬斯克在股東會上也坦言，對晶片供應的未來感到憂心，因此才會說「即使我們以供應商晶片產能的最佳情況進行推算，仍然不夠。（But even when we extrapolate the best case scenario for chip production from our suppliers, it’s still not enough）」

但郭明錤認為，至少對台積電而言，晶片供應不是問題，起碼台積電不會是供應鏈的最大瓶頸。台積電董事長魏哲家曾對馬斯克表示：「只要你肯付錢，一定會有晶片。」台積電雖對擴產上向來謹慎，但從過去歷史看，市況好的時候台積電的產能常會緊張，但向來不是最大的供應缺口。

郭明錤稱，若未來有更多資料，他將再對特斯拉的TeraFab（自建晶片廠計畫）進行更精確的供需量化分析。但目前先聚焦討論一個關鍵問題，即如果台積電在供應上沒問題，為什麼馬斯克還想蓋特斯拉的晶圓廠，並列出其認為馬斯克的3大考量，分別如下。

（1） 地緣政治風險

馬斯克曾公開表達對半導體產能過度集中於台灣的擔憂。即便到2030年，台積電在美國的先進製程與封裝產能仍有限，特別是先進封裝部分，可能頂多佔全球的10%。郭明錤稱，相信馬斯克也意識到這件事，所以他才會說「接著你還得解決記憶體與封裝的問題。（And then you go to solve memory and packaging too）」。

（2） 研發支援與生產彈性

郭明錤稱，預期特斯拉未來將有很大的成長潛力，但對現在的台積電而言，特斯拉就是一個二線客戶，因此特斯拉在台積電得到的研發支援與生產彈性肯定低於一線客戶如蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）等，這也是為何特斯拉將AI6訂單轉移至三星的主因之一。而解決這個問題的終極手段，就是擁有自己的晶片工廠。

（3） 垂直整合與技術掌控

馬斯克的新技術與產品，往往位處於人類技術前沿。若能依據自身需求客製化關鍵設計與製造環節（晶圓廠即為其中之一），有利特斯拉高度整合最終產出並最大化垂直整合效益。

