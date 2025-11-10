焦點股》中石化:經營權爭奪尚早 買盤冷卻

外資主力同步轉賣，中石化股價大跌。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕寶佳集團取得中工（2515）逾1成股權，集團股之一的中石化（1314）連拉3根漲停板後，上週五外資與主力同步轉賣，今日開盤股價隨即放量重挫，早盤最低來到8.54元，截至9:25分為止，股價下跌0.84元、暫報8.58元，跌幅高達8.92%，成交量超過6.6萬張。

市場因寶佳集團瞄準土地資產豐富的中工，威京集團的中石化、資產股如中纖（1718）也都跟著漲一波，不過，外資與主力早於10月布局，持有成本不到8元，中石化上週五也公告9月自結財務數字，9月虧損2.33億元、每股虧損0.06元，預計11月13日公告第三季財報。

除9月自結虧損的消息外，不少股民上週五看到外資賣超2.3萬張、主力賣超2.5萬張，不少人大喊「週一開盤就跳水」、「沒戲了認輸」、「暴漲就是無腦空」，法人認為，目前中石化籌碼凌亂，且主力外資雙雙賣超，想抄底的投資人謹慎為宜。

