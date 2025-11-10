纏訟20年！Visa、萬事達卡傳與商家和解 有望調降手續費

知情人士透露，Visa和萬事達卡即將與商家達成和解，有望調降手續費。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，美國兩大信用卡公司Visa和萬事達卡（MasterCard）即將與商家達成和解，有望調降商家必須支付的手續費，並允許商家拒絕某些信用卡，以結束長達20年的訴訟糾紛。

《華爾街日報》報導，根據正在討論中的條款，Visa和萬事達卡將在未來幾年內將信用卡交換費平均調降約0.1個百分點，這一數字通常會落在2％至2.5％之間。他們也將放寬一些規定，例如不再要求店家必須接手某一家卡片組織的所有信用卡。

知情人士表示，雙方可能很快就會宣佈達成協議，但仍需要獲得法院批准才能生效。

如果達成協議，消費者可能會在結帳時看到重大變化。例如，接受Visa信用卡的商家，不必接受所有Visa卡。知情人士透露，根據目前的談判，信用卡的接受情況可能被劃分為幾種類別，包括回饋信用卡、無回饋方案的信用卡和商務卡。

有些店家可能會拒絕接受回饋卡，因為這類信用卡手續費較高，近年來非常受到消費者的歡迎，但拒絕這類卡的商店將面臨銷售額下降的風險。

這起訴訟案可以追溯到2005年，當時商家起訴Visa、萬事達卡和大型銀行，指控他們在交換費和同意條款方面存在違反競爭的行為。

2024年3月，雙方達成協議，將在5年內平均調降約0.07個百分點的交換費。這項協議可以為商家在消費者使用信用卡付款時收取額外費用提供更大彈性，但最終被審理案件的法官駁回。知情人士透露，目前討論中的新和解方案也涉及附加費問題。

不過，這起案件困難的一點在於商家群體內部不同派別的律師之間存在分歧，法官指定代表商家集體訴訟的律師，與代表大型商家、產業協會的律師過去就存在意見分歧。

自訴訟以來，商家與支付網路之間的摩擦明顯增加，這主要是由於商家要承擔的交換費和其他費用增加的原因所導致。消費者也因此受到影響，近年來，愈來愈多商家尤其是小型企業，開始將他們承擔的交易手續費轉嫁給消費者，在客戶使用信用卡付款時加收額外費用。

根據產業刊物尼爾森報告（Nilson Report），2023年，發行Visa和萬事達信用卡的銀行和其他金融機構收取了720億美元（約新台幣2.23兆元）的交換費。目前正在討論的和解方案，將使這些費用在未來幾年內下降，與此同時，支付網路自行設定並收取的其他費用近年確有所成長。

