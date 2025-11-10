自由電子報
信用管制發威 高雄房市每坪成交單價跌逾2萬元、總價跌逾200萬元

2025/11/10 09:47

高雄市房市不論成交單價或總價都下跌。（記者侯承旭攝）高雄市房市不論成交單價或總價都下跌。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕央行從去年9月對房貸祭出第七波信用管制以來，高雄市房市成交每坪單價從當時的29.11萬元至今已下跌逾2萬元，平均成交總價更跌逾200萬元。

根據內政部不動產資訊平台統計，高雄市房市近5年的成交每坪單價呈現上升趨勢，最高點是去年第3季的29.11萬元，原本各界看好台積電進駐等利多，高雄的平均成交單價將漲破30萬元大關，但去年9月央行宣布祭出第七波信管制後，高雄市平均成交單價在去年第4季即應聲下跌，至今年第2季每坪成交單價為27.05萬元，每坪單季下跌2.06萬元，跌幅約7%。

若以高雄市平均成交總價分析，則從最高點去年第3季的1297.2萬元，至今年第2季平均總價為1068.5萬元，平均成交總價下跌228.7萬元，跌幅更高達17.6%。

房仲人士分析，高雄房市成交總價跌幅明顯大於成交單價，主因是近年來小宅當道，成交建物的面積越來越小，面積稍大的建物去化明顯緩慢，雖然近一年房市疲弱，但近五年累計漲幅仍可觀，一般民眾購屋壓力仍沉重，能購買的建物面積明顯縮水。

